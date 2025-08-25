İsmet Sayhan Gözaltına Alındı

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NDAN SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Selahattin Yılmaz’ın liderliğini yaptığı öne sürülen silahlı suç örgütüne karşı soruşturma başlatmış durumda. Bu kapsamda, eski MKE yönetim kurulu başkanı İsmet Sayhan’ın suç örgütüyle ilişkili olduğu belirlenmiş. Sayhan hakkında gözaltı kararı alındıktan sonra, emniyet güçleri tarafından dün Ankara’da yakalandı. Şüphelinin, yarın İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden İstanbul Adliyesi’ne sevk edilmesi bekleniyor.

SUİKAST PLANI İDDİALARI

İBB soruşturması çerçevesinde tutuklu bulunan İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş’in, cezaevinde avukatı aracılığıyla suç örgütü lideri sayılan Selahattin Yılmaz’a “Aziz İhsan Aktaş’ı susturun” şeklinde bir talimat verdiği iddia ediliyor. Bu suikast hazırlığıyla ilgili olarak Fatih Keleş, Selahattin Yılmaz ve Aziz İhsan Aktaş isimlerini basından öğrendiğini ve suikast planı iddialarının gerçekleri yansıtmadığını savundu.

OPERASYONLARIN KAPSAMI

Organize suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen İstanbul merkezli operasyonlar, Ankara, Antalya, Muğla ve Samsun’u da kapsıyor. Bu operasyonlar neticesinde, Selahattin Yılmaz’ın da aralarında bulunduğu toplam 17 şüpheli gözaltına alındı. Yılmaz’ın da aralarında bulunduğu 10 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğer 6 şüpheliye ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.