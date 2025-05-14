İsmi Azam, duaların kabulü için güçlü

İsmi Azam DUALARININ ÖNEMİ VE FAZİLETİ

Allah’ın en yüce isimlerinden biri kabul edilen “İsmi Azam”, duaların kabul olmasına katkı sağlayan oldukça etkili bir zikirdir. Peki, 111 İsmi Azam duası ne zaman okunmalı, hangi dilekler için tercih ediliyor ve fazileti nedir? İşte hem Arapça hem Türkçe okunuşuyla 111 İsmi Azam duasının anlamı, etkisi ve faziletleri hakkında her şey.

DUANIN KAPSAMI VE ANLAMI

“Allahümme inni eselüke bi-enne lekel-hamdü, la ilahe illa entel-Mennanü, ya Hannanü, ya Mennanü, ya Bedi’as-semavati ve’l-ard, ya Zel-Celali ve’l-İkram, ya Hayyu, ya Kayyum. La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü mine’z-zalimin.” şeklindeki dua, kulun Allah’a yalvarışını ve O’na olan bağlılığını ifade ediyor. İçerisinde farklı isimler ve sıfatlar barındıran bu dua, Allah’a teslimiyet ve yöneliş olarak önemli bir sır taşıyor.

DOLAYISIYLA KULLANIMI VE FAZİLETİNİN ANLAŞILMASI

İsmi Azam duası, Hz. Peygamber’in (s.a.v.) ve İslam alimlerinin tavsiyeleriyle pek çok kişi için önemli bir manevi sığınma ve niyaz yöntemi olarak öne çıkıyor. Bu dua, inanç dolu kalplere huzur ve şifa getiren bir vesile olabiliyor. “Allah’ım, beni mağfiret eyle, ey Allah, ey Allah, ey Allah. Rahmetinle beni yargıla zira, Sen merhamet edenlerin en merhametlisisin.” ifadeleriyle, Allah’a yönelmiş bir yalvarış ve yalvarmanın güzelliği ön plana çıkıyor.

Bu dua, ihtiyaç duyulan durumlarda ve özel hallerde okunması tavsiye ediliyor ve kişiye manevi bir destek sağlıyor. Duaların kabulü için bu etkili zikri bir arada kullanmak, birçok kişi tarafından tercih ediliyor.