İspanya’da Hızlı Tren Felaketi: 21 Ölü

İSPANYA TREN FACİASIYLA ŞOKTA

İspanya, Endülüs bölgesinde yaşanan bir tren kazasıyla sarsıldı. Olay, ülkenin güneyinde yer alan Kurtuba’ya bağlı Adamuz beldesinde meydana geldi. Malaga’dan Madrid yönüne ilerleyen ve 317 yolcu taşıyan hızlı trenin üç vagonu, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı raydan çıktı. Bu esnada, Huelva güzergahına gitmekte olan 100 yolculu bir tren de raydan çıkan vagonlar nedeni ile manevra yapmak zorunda kaldı ve bazı vagonları devrildi. Yolcuların, vagon camlarını kırmak ve dışarı çıkmak maksadıyla acil durum çekiçlerini kullandığı belirtildi.

KAZADA ÖLENLERİN SAYISI 21

Yerli haber ajansları, kazada meydana gelen ölü sayısının 21 olduğunu ve birçok yaralının hastaneye kaldırıldığını aktardı. Olayın ardından Kurtuba’ya 5 mobil yoğun bakım ünitesi, bir lojistik destek aracı ve 4 acil kritik bakım ünitesi gönderildi. Ülkenin güneyindeki tüm tren seferlerinin durdurulması kararı alınırken, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, durumu yakından takip ettiklerini bildirdi.

NEDENİ BELİRSİZLİĞİN DEVAMI

Madrid’den Malaga’ya seyahat eden trenin vagonlarının raydan çıkmasına neden olan faktörler henüz tespit edilemiyor.

