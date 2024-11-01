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İspanya’da Sel Felaketi Ölü Sayısını Artırdı

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SEL FELAKETİ VALENSİYA’DA KANLI BİR BİÇİMDE ETKİ GÖSTERİYOR

İspanya’nın Valensiya bölgesini etkisi altına alan şiddetli yağış ve fırtına, ciddi bir sel felaketine yol açtı. Gerçekleşen bu felaket sonucunda ölü sayısının 158’e kadar yükseldiği bildiriliyor. Valensiya, felaketin en çok hasar gördüğü bölge olarak dikkat çekiyor.

YEŞİL ALANLAR VE ALTYAPI ZARAR GÖRDÜ

Bu doğal afet nedeniyle, şehirlerdeki yeşil alanlar ve altyapı önemli ölçüde zarar gördü. Olay sonrası yaşananları kontrol altına almak için yetkililer, acil durum önlemlerini hızlandırıyor. Halkın güvenliğini sağlamak amacıyla kurtarma çalışmaları da devam ediyor.

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