İspanya’daki Sel Felaketinin Etkileri

SEL FELAKETİ VE YIKICI GÖRÜNTÜLER

İspanya’da meydana gelen yıkıcı sel felaketi, beraberinde getirdiği görüntülerle büyük bir yıkım yaşandığını gösteriyor. Felakette çoğu Valencia bölgesinde olmak üzere toplamda 158 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Hükümet, yaşanan can kayıplarının artmasından endişe ediyor. Bu acı olayın ardından ülkede üç gün yas ilan edildi.

ENDİŞE VEREN CAN KAYBILARI

Felaketin ardından can kaybı sayısının daha fazla artabileceği belirtiliyor. İspanyol yetkililer, selin etkilerinin giderilmesi için intensif çalışmalar yürütüyor. Uluslararası yardım ekiplerinin de devreye girmesi, kurtarma çalışmaları ve destek faaliyetlerini hızlandıracak. Yıkımın genel görünümünü yansıtan bu olay, ülke içinde büyük bir üzüntüye neden oldu.