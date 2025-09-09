İspanya Mağlubiyeti “Yol Kazası” Olarak Görüldü

DÜNYA KUPASI ELEMELERİNDE TARİHİ MAĞLUBİYET

2026 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Konya’da gerçekleştirilen bir maçta A Milli Takım, İspanya karşısında 6-0 gibi büyük bir yenilgi aldı. Bu sonuç, millilerimizin 1965 yılından bu yana resmi maçlarda aldığı en ağır mağlubiyet olarak kaydedildi.

TFF’DEN MONTELLA’YA DESTEK

Teknik direktör Vincenzo Montella, kadro seçimleri ve oyun stratejisi nedeniyle yoğun eleştiriler aldı. Ancak Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), kamuoyundaki istifa taleplerine rağmen, İtalyan teknik adamla devam etmeye karar verdi. Sabah gazetesinin haberine göre, federasyon bu mağlubiyeti “yol kazası” olarak nitelendirdi ve Montella’ya olan güvenini sürdürme kararı aldı. Bu durum, Ekim ayında Türk Milli Takımı’nın oynayacağı Bulgaristan ve Gürcistan maçları öncesinde teknik direktör değişikliğinin söz konusu olmayacağı anlamına geliyor.

MONTELLA’NIN HEDEFLERİ

Ayrıca, Montella’nın istifa gibi bir düşüncesinin olmadığı ve grup ikinciliği hedefini sürdürdüğü ifade edildi. Bu bağlamda, A Milli Takım’ın önümüzdeki maçlarda nasıl bir performans sergileyeceği merakla bekleniyor.