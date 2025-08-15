İspanya’ya 20 BİN 258 Düzensiz Göçmen Geldi

İSPANYA’DA DÜZENSİZ GÖÇÜN SAYISI DÜŞÜYOR

İspanya, yasadışı göçle olan mücadelesine devam ediyor. İçişleri Bakanlığı’nın 2025 Düzensiz Göç Raporu’na göre, 1 Ocak-1 Ağustos tarihleri arasında ülkeye gelen düzensiz göçmen sayısı 20 bin 258 olurken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30,2 oranında bir düşüş yaşandı.

DENİZ YOLUYLA GÖÇ GERÇEKLEŞİYOR

Ülkeye yönelen yasadışı göçün büyük kısmı deniz yoluyla gerçekleşiyor. Bu yılın ilk 7 ayında 653 tekneyle birlikte 18 bin 657 düzensiz göçmen İspanya’ya ulaştı. İspanya’nın en fazla düzensiz göçmen aldığı bölgesi olan Kanarya Adaları’na, 2024’ün aynı dönemine göre yüzde 46,1 düşüşle 191 tekneyle 11 bin 575 düzensiz göçmen geldi. Bunun yanı sıra Balear Adaları ise artan göç akınının gözlemlendiği ikinci bölge oldu.

BALEAR ADALARINA GÖÇ ARTMIŞ DURUMDA

Balear Adaları, geçirdiği bu yıl 1 Ocak-1 Ağustos tarihleri arasında deniz yoluyla 230 tekneyle gelen 4 bin 316 düzensiz göçmenle dikkat çekiyor. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre, Balear Adalarına gelen göçmen sayısında deniz yoluyla yüzde 97,4 oranında bir artış yaşandı. Kuzey Afrika kıyılarından hareket eden düzensiz göçmenler arasında 3 bin 482 kişi Cezayirli ve Sahra altı Afrika ülkelerinden geliyor. Balear Adaları özerk yönetim hükümeti başkanı Marga Prohens, “Düzensiz göçte diğer göç yolları azalırken, Balear Adaları rotası güçleniyor ve büyüyor,” diyerek merkezi hükümete deniz sınırlarında güvenliğin artırılmasını, daha fazla tespit ve kontrol kaynağı sağlanması için çağrıda bulundu.