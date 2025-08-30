Spor

İspanyol Takımı, Konya’ya Gidilmeyecek

MAÇTA SÜRPRİZ GELİŞME

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu kapsamında 7 Eylül Pazar günü Konya’da gerçekleşecek Türkiye-İspanya karşılaşmasında, İspanyol takımının taraftarlarına ayrılan tribüne Türk futbolseverler de alınacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan duyuruya göre, İspanya Futbol Federasyonu, TFF’ye Konya Büyükşehir Belediye Stadı’ndaki misafir tribününe ait önerilen bölümün yeterli olduğunu bildirmesi ve misafir tribününü kullanmayacağını belirtmesi üzerine bu karar alındı.

Bu gelişmenin ardından saat 21.45’te başlayacak olan maçın 2 bin kişilik misafir tribünü biletlerinin satışa sunulması kararlaştırıldı. Biletler, “www.passo.com.tr” ve Passo’nun mobil uygulaması üzerinden temin edilebilecek. Bilet satışları, süresi bulunan tüm takımların logolu kartlarına açık olacak. Passo Taraftar Kart anlaşması olmayan takımların taraftarları ise “www.passotaraftar.com.tr” adresinden ücretsiz bir üyelik oluşturup bilet satın alabilir. Bilet sahipleri, stada girişte çipli TC kimlik kartlarını, Passo taraftar kartlarını ve Passo mobil uygulamalarını kullanarak giriş yapabilecek.

