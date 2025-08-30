Spor

İspanyol Taraftarlar, Konya’ya Gelmeyecek

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu’nda 7 Eylül Pazar günü Konya’da gerçekleştirilecek Türkiye-İspanya karşılaşmasında, misafir takım tribününe Türk futbolseverlerin de alınacağı bildirildi. Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) yaptığı açıklamaya göre, İspanya Futbol Federasyonu, TFF’ye, karşılaşma için önerilen alanın yeterli olduğunu ve misafir tribününü kullanım dışı bırakacağını bildirdi.

Bu gelişme sonrasında, saat 21.45’te başlayacak olan karşılaşmanın 2 bin kişilik misafir tribünü biletlerinin satışına onay verildi. Biletler, “www.passo.com.tr” ve Passo mobil uygulaması üzerinden satışa sunuldu. Bilet satışları, süresi dolmamış tüm takımların logolu kartlarına açık olacak. Passo Taraftar Kart anlaşması bulunmayan takımların taraftarları, “www.passotaraftar.com.tr” adresinden ücretsiz üyelik kaydı yaparak bilet satın alabilecek. Bilet sahipleri, karşılaşmaya giriş yapmak için çipli TC kimlik kartları, Passo taraftar kart ve Passo mobil uygulamasını kullanabilecek.

