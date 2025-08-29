İspanyol Taraftarlar, Konya’ya Gelmeyecek

MAÇTA TÜRK FUTBOLSEVERLERİ DE YER ALACAK

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu’nda, 7 Eylül Pazar günü Konya’da gerçekleştirilecek Türkiye-İspanya karşılaşmasında, misafir takım tribününde Türk futbolseverler de yer alacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamada, İspanya Futbol Federasyonu’nun TFF’ye, Konya Büyükşehir Belediye Stadı’nda oynanacak olan maç için kendilerine önerilen bölümü yeterli bulduğu ve misafir tribününü kullanmayacaklarını bildirdiği ifade edildi.

BİLET SATIŞLARI BAŞLADI

Bu gelişmenin ardından, saat 21.45’te başlayacak olan maç için 2 bin kişilik misafir tribünü biletlerinin satışına karar verildi. Biletler, “www.passo.com.tr” ve Passo mobil uygulaması üzerinden satışa sunuldu. Bilet satış işlemleri, süresi bulunan tüm takımların logolu kartlarına açık olacak şekilde gerçekleştirilecek. Passo Taraftar Kart anlaşması bulunmayan takımların taraftarları ise “www.passotaraftar.com.tr” adresinden ücretsiz üyelik kaydı oluşturarak bilet satın alabilecek. Bilet sahipleri, karşılaşmaya çipli TC kimlik kartları, Passo taraftar kartı ve Passo mobil uygulama ile giriş yapabilecek.