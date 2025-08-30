İspanyol Taraftarlar, Türkiye’ye Gelmeyecek

MAÇ GÜNDEMİ

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu’nda Türkiye ile İspanya arasında 7 Eylül Pazar günü Konya’da gerçekleşecek maçta, misafir takım tribününe Türk futbolseverler alınacak. Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) açıklamasına göre, İspanya Futbol Federasyonu, Konya Büyükşehir Belediye Stadı’nda yapılacak mücadele için kendilerine sunulan bölümün yeterli olduğunu bildirdi. Bu bağlamda, misafir tribününü kullanmayacakları da açıklandı.

BİLET SATIŞ DETAYLARI

Bu gelişmenin ardından, saat 21.45’te başlayacak karşılaşmanın 2 bin kişilik misafir tribünü biletleri satışa sunuldu. Biletler, “www.passo.com.tr” ve Passo’nun mobil uygulaması aracılığıyla alıcılarını bekliyor. Bilet satışları, tüm takımların logolu kartlarına sahip kişilere açık olacak. Bununla birlikte, Passo Taraftar Kart anlaşması bulunmayan takımların taraftarları, “www.passotaraftar.com.tr” adresinden ücretsiz üyelik oluşturarak bilet edinebilir. Bilet sahipleri, maçı izlemek için çipli TC kimlik kartları, Passo taraftar kartı ya da Passo mobil uygulaması ile stat giriş yapabilecek.