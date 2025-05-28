Spor

İspanyollardan Galatasaray’a Lunin haberi

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TRANSFERLERDE GÖZLER GALATASARAY’IN ÜZERİNDE

Kutlamaların tamamlanmasının ardından, gözler yapılacak olan transfer sürecine çevrilmiş durumda. Şampiyonlar Ligi’nde başarılı olabilecek isimlerle takımı güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar, Osimhen’in durumu sonrasında önceliği kaleci transferine vermiş durumda. Bu doğrultuda İspanya’dan gelen haberler dikkat çekiyor.

GALATASARAY’IN HEDEFİ ANDRIY LUNIN

Listenin üst sıralarında yer alan Real Madrid’in kalecisi Andriy Lunin’in sarı-kırmızılı formaya yaklaşma ihtimali olduğu öne sürüldü. İspanyol Marca gazetesinin haberine göre, 26 yaşındaki Ukraynalı kalecinin en yakın olduğu takım Galatasaray. Haberde, sarı-kırmızılı ekibin Lunin’i transfer etmek istediği ve bu transferde en şanslı takım olduğu belirtiliyor.

Lunin’in kulübüyle olan sözleşmesi 2030 yılına kadar sürüyor. Bu sezon ligde yalnızca 7 maçta Real Madrid forması giyen 26 yaşındaki kaleci, oynayabileceği bir takıma geçmek istiyor. Özellikle Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek bir takımda forma giymek, Lunin’in tercihinde önemli bir faktör olacak.

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