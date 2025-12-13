İSPARK Ücretleri Yüzde 62,5 Artarak 550 TL Oldu

ispark-ucretleri-yuzde-62-5-artarak-550-tl-oldu

İBB MECLİSİ, PARK ÜCRETLERİNDE ZAM İÇİN HAREKETE GEÇTİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin Aralık ayı oturumunda, İBB iştiraklerinden İSPARK’ın otopark ücretlerine ilişkin zam teklifi masaya yatırıldı. Saraçhane’de gerçekleştirilen toplantıda, AK Parti grubu teklifin red edilmesi yönünde oy kullanırken, CHP’li üyeler zam teklifine onay vererek kabul etti. Böylelikle, İSPARK tarifeleri yüzde 62,5 oranında bir artış yaşayacak. Alınan karar gereği, yeni ücretler 1 Ocak 2026’dan itibaren uygulanacak.

YÜKSEK ZAM, BÖLGESEL FARKLILIKLARLA UYGULANACAK

Mecliste onaylanan yeni düzenlemeye göre, 1 Ocak 2026 itibarıyla geçerli olacak zamlı tarifelerle birlikte bazı bölgelerde 12 saatlik otopark ücreti 550 liraya kadar yükselebilecek. İSPARK otoparklarındaki fiyatlar bölgelere göre değişkenlik gösterirken, yeni tarifeye göre 12 saatlik park ücretleri 90 lira ile 550 lira arasında farklılık arz ediyor. Yapılan bu düzenleme, 12 saatlik bir otopark ücreti ile Avrasya Tüneli’nin tek yön geçiş ücretini de aşmış durumda.

AVRASYALARI GEÇMEK ARTIK DAHA PAHALI

Avrasya Tüneli’nden gündüz tek yön geçiş ücreti 225 lira, gece saatlerinde ise 112,5 lira olarak belirlenmişken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden tek yön geçiş ücreti yalnızca 47 lira olarak uygulanıyor. Son zamla birlikte, 12 saatlik bir otopark ücreti ödeyerek, Avrasya Tüneli’nden iki kez geçiş yapmanın ya da Boğaz’daki köprülerden yaklaşık 11 kez geçmenin mümkün hale geldiği görülüyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Estonya Vekilleri Kriz Yaşadı Alkol Sorunu Başgösterdi

Estonya milletvekillerinin Hindistan seyahati, Dalay Lama ile görüşmeden önce yaşanan alkol sorunu nedeniyle diplomatik bir krizle sonuçlandı. Olay, uluslararası ilişkileri etkileyen bir skandal haline geldi.
Gündem

Trabzonspor: İç Sahada 217 Gün Mağlup Olmadı

Trabzonspor, Süper Lig'deki tek iç saha kaybını geçen sezon Galatasaray karşısında 2-0'lık skorla elde etti. Maç, 10 Mayıs'ta oynandı.
Gündem

Kamboçya Tayland Sınır Geçişleri Askıya Alındı

Kamboçya, Tayland ile yaşanan artan çatışmalar üzerine güvenlik önlemleri alarak sınır geçişlerini durdurdu. İki ülke arasında savaş riski yükseliyor.
Gündem

Endonezya’da Sel Ve Toprak Kaymaları Felaketi Yaşanıyor

Sumatra Adası'ndaki yoğun yağışlar sonucu meydana gelen sel ve toprak kaymalarında ölü sayısının 1000'i aştığı rapor ediliyor.
Gündem

Taylor Swift Ekibine 197 Milyon Dolar Bonus Dağıttı

Taylor Swift, konser turnesindeki ekip üyelerine toplamda 197 milyon dolar ödeme yaptığı bilgisi gün yüzüne çıktı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.