Isparta’da Kamyonet ve Mikser Çarpıştı: 1 Yaralı

KAZADA YOLCU SIKIŞTI
Kaza, Isparta ilinde Süleyman Demirel Üniversitesi kavşağı yakınlarında gerçekleşti. Elde edilen bilgilere göre, M.Ç. yönetimindeki 15 ABU 850 plakalı kamyonet, M.H. kontrolündeki 32 AFP 920 plakalı beton mikseri ile çarpıştı. Çarpışmanın sonucunda 15 ABU 850 plakalı araçta yolcu olarak bulunan M.A. sıkıştı.
Olayın hemen ardından, ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.
İtfaiye konusunda uzman ekipler, araç içinde sıkışan yolcuyu kurtarma çalışmalarını yürütürken, sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.
Yaralı olarak kurtarılan M.A., tedbir amacıyla ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili gerekli araştırmalar başlatıldı.