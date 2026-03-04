İran Gemisine Denizaltı Saldırısı: 80 Asker Hayatını Kaybetti

ABD İLE İRAN ARASINDA SAVAŞ ALEVLENİYOR

İran ile ABD arasındaki nükleer müzakerelere rağmen bir anlaşma sağlanamadığı ve Orta Doğu’da savaşın patlak verdiği bildiriliyor. ABD ve İsrail’in gerçekleştirdiği saldırılara İran’dan karşılık gelmesi, tarafların açıklamaları ve hamleleri doğrultusunda savaşın kısa sürede sonlanmayacağını ortaya koyuyor.

İRAN GEMİSİNE DENİZALTI SALDIRISI

İran’a yönelik önemli bir saldırı gerçekleşti. Sri Lanka’nın donanması ve savunma bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Sri Lanka açıklarında bir İran gemisine denizaltı operasyonu düzenlendi.

ONLARCA KAYIP VE YARALI VAR

Saldırının ardından bölgeden gelen ilk bilgiler doğrultusunda en az 101 askerin kaybolduğu, 78 askerin yaralandığı bildirildi. Ayrıca, 32 askerin kurtarıldığı da ifade edildi.

80 İRAN ASKERİ ÖLDÜ

Yapılan son değerlendirmelere göre, saldırı sonucunda 80 İran askeri hayatını kaybetti.

GEMİDEN ACİL YARDIM ÇAĞRISI GELDİ

Sri Lanka yetkililerinin ulusal ve uluslararası basına yaptığı açıklamalara göre, geminin adanın yaklaşık 40 kilometre güneyinde battığı belirtildi. Yetkililer, gemiden acil yardım çağrısı aldıklarını ve olayın kendi kara sularında yaşandığı için mürettebatın tahliyesi amacıyla geniş kapsamlı bir operasyon başlattıklarını ifade etti. Şu ana kadar 32 kişinin kurtarıldığı bildiriliyor.

GÖRÜNTÜ PAYLAŞILMAYACAK

Sri Lanka, kurtarma çalışmalarına ait görüntülerin başka bir ülkenin askeri unsurlarını ilgilendirmesi nedeniyle paylaşılmayacağını bildirdi. AFP’ye konuşan bir yetkili, “Aramayı sürdürüyoruz ancak mürettebatın geri kalanına ne olduğunu henüz bilmiyoruz” dedi. Ayrıca, saldırıdan sağ kurtulanlara ulaşma ihtimalinin her geçen dakika azaldığı vurgulandı.

