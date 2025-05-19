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İsparta’da Kanyonda Suya Düşen Öğrenci Ölüm

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HÜZÜNLÜ OLAY

Isparta’nın Sütçüler ilçesindeki Yazılı Kanyon’a yürüyüş yapmak için giden Süleyman Demirel Üniversitesi Spor Bilimleri Öğrencisi Muhammet Enes S., arkadaşları ile birlikte bulunduğu sırada dengesini kaybederek suya düştü. Akıntının etkisiyle gözden kaybolan öğrencinin durumu, panikleyen arkadaşları tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.

GÖREVİ DOLAYISIYLA SEVK EDİLEN EKİPLER

İhbarın ardından, bölgeye sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Hızla harekete geçen ekipler, çabaları sonucunda 21 yaşındaki Muhammet Enes S.’nin cansız bedenine ulaştı. Bulunan cenaze, gerekli ön otopsi işlemlerinin yapılması için Sütçüler Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

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