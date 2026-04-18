Isparta’da Milli Satranç Oyuncusu Feyza Keskin’in Ölümü

Isparta’da kalpleri burkan acı olay, dün Deregümü mevkiindeki Muzaffer Türkeş Mahallesi’nde gerçekleşti. 16 yaşındaki Feyza, sabah saatlerinde kayboldu. Genç kızın en son saat 11.30 sularında Gölcük Yolu üzerindeki Asri Mezarlık ile Mahrukatçılar Sitesi civarında elektrikli bisikletle ilerlerken görüldüğü belirtildi. Bu saatten sonra Feyza’dan bir daha haber alınamadı.

ARAMA ÇALIŞMALARI VE BULUNMASI

Yetkililerin gerçekleştirdiği arama çalışmaları neticesinde Feyza, akşam saatlerinde terkedilmiş bir binanın önünde hareketsiz halde bulundu. Olay yerine intikal eden polis ve sağlık ekipleri, yapılan incelemede genç kızın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Keskin’in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için otopsi işlemleri yapılmak üzere Isparta Şehir Hastanesi morguna sevk edildi. Olay hakkında resmi bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.

MİLLİ SPORCUYDUM

Feyza keskin’in, milli bir satranç oyuncusu olduğu öğrenildi. Türkiye Satranç Federasyonu tarafından yapılan açıklamada “Milli sporcumuz Feyza Keskin’in vefat haberini büyük bir üzüntüyle almış bulunuyoruz. Kıymetli sporcumuza Allah’tan rahmet, başta ailesi olmak üzere tüm yakınlarına ve spor camiamıza sabır ve başsağlığı diliyoruz.” denildi.

Cenazenin, öğle namazının ardından Burdur’daki Kozluca köyünde defnedileceği bilgisi verildi. 2010 doğumlu Feyza’nın kesin ölüm nedeni, otopsi sonuçlarıyla ortaya çıkacak.

ÜZÜNTÜ MESAJLARI

Keskin’in ölümü sonrası, Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Satranç İl Temsilciliği acı kaybı dolayısıyla bir taziye mesajı yayımladı. “Acı kaybımız” başlıklı mesajda, “İlimiz milli sporcumuz Feyza Keskin’in vefatını derin üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm spor camiamıza başsağlığı dileriz.” ifadelerine yer verildi.

Ayrıca, Isparta Milli Eğitim Müdürü Recai Ocak da sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımlayarak, “Isparta Süleyman Demirel Fen Lisesi 10’uncu sınıf öğrencimiz Feyza Keskin’in vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Öğrencimize Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve eğitim camiamıza sabır diliyorum. Başımız sağ olsun.” şeklinde ifadeler kullandı.