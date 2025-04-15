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Isparta’da Yaban Keçisi Avına Ceza

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DOĞAL YAŞAMA MÜDAHALE

Isparta’da doğayı korumaya yönelik ekipler, yaban keçisinin avlanmasıyla ilgili gelen bilgi üzerine hızlıca harekete geçti. Jandarma birlikleri ile birlikte, ormanlık alanda detaylı bir araştırma gerçekleştirildi ve sonucunda, bir yaban keçisinin izinsiz avlanma sonucu vurulduğu belirlendi.

YÜKSEK CEZA KARARI

Kaçak avcıyı tespit eden ekipler, ruhsatsız tüfeğine el koydu. Doğaya verilen zararın bedeli oldukça yüksek oldu; avcıya toplamda 671 bin 355 lira idari para cezası verildi.

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