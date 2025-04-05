Ispartalı Çoban Kurt Saldırılarından Şikayetçi

ISPARTA’DA KURT SALDIRILARI ÇOBANLARI ZOR DURUMDA BIRAKIYOR

Isparta’nın merkez ilçeye bağlı Çünür Mahallesi’nde çobanlık yapan Mustafa Bucaklı, son dönemde artan kurt saldırıları nedeniyle sürüsüne büyük zarar geldiğini belirterek yetkililerden acil önlem alınmasını istedi. Yaklaşık 10 yıldır hayvancılıkla uğraşan Bucaklı, yem fiyatlarındaki artışın hayvan bakımını zorlaştırdığını, buna ek olarak kurtların sık sık sürülere saldırmasının çiftçileri daha da zor durumda bıraktığını söyledi.

KEÇİLERİN PARÇALANMIŞ HALDE BULUNMASI ÇOBANI YASA BOĞDU

Mustafa Bucaklı, kurt saldırılarının son iki yıldır ciddi şekilde arttığını ve hayvanlarının sürekli tehdit altında olduğunu belirtti. “Dağa çıktığımızda kurtlar hayvanlarımıza saldırıyor. Sürünün başından kısa bir süreliğine ayrılsak bile hemen koyun ya da keçilerimize zarar veriyorlar. Bu yıl şimdiye kadar 6 hayvanımı telef ettiler” diyen Bucaklı, son yaşadığı olayı şu sözlerle anlattı: “En son 1 hafta önce, sürüyle aramda yalnızca 5-6 metre mesafe varken bir keçim saldırıya uğradı. O anda arkama dönüp bakmamıştım. Ertesi gün hayvanları tekrar otlatmaya çıkardığımda bir keçimin eksik olduğunu fark ettim. Önceki gün otlattığım yere döndüğümde ise keçimin orada parçalanmış halde olduğunu gördüm.”

ÇOBANLAR YETKİLİLERDEN ACİL ÖNLEM BEKLİYOR

Bucaklı, geçtiğimiz yaz da benzer saldırılarla karşılaştığını ve defalarca şikayet etmesine rağmen bir çözüm bulunmadığını söyledi. “Keçiler sürüden azıcık ayrılsa hemen saldırıyorlar. Defalarca şikayet ettik ama bir önlem alınmadı. Bu duruma çok üzülüyoruz” diye konuşan Bucaklı, yetkililerin artık somut adımlar atmasını istedi. “Zararımız büyük. Bu işin çözülmesini istiyoruz” diyerek çağrıda bulundu.