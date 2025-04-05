Ispartalı Çoban Kurtlardan Şikayetçi: 6 Hayvan Kaybetti

ISPARTA’DA KURT SALDIRILARI HAYVANCILARI ZOR DURUMDA BIRAKIYOR

Isparta’nın Çünür Mahallesi’nde çobanlık yapan Mustafa Bucaklı, son dönemde artan kurt saldırıları nedeniyle sürüsüne büyük zarar geldiğini belirterek yetkililerden acil önlem alınmasını istedi. Yaklaşık 10 yıldır hayvancılıkla uğraşan Bucaklı, yem fiyatlarındaki artışın yanı sıra kurtların sık sık sürülere saldırmasının hayvan yetiştiricilerini zor durumda bıraktığını ifade etti.

“KEÇİMİ PARÇALANMIŞ HALDE BULDUM”

Bucaklı, yaşadığı son olayı şu sözlerle anlattı: “Yaklaşık 10 yıldır bu işi yapıyorum. Ancak son 2 yıldır sürüm ciddi tehdit altında. Dağa çıktığımızda kurtlar hayvanlarımıza saldırıyor. Sürünün başından kısa bir süreliğine ayrılsak bile hemen koyun ya da keçilerimize zarar veriyorlar. Bu yıl şimdiye kadar 6 hayvanımı telef ettiler. En son 1 hafta önce, sürüyle aramda yalnızca 5-6 metre mesafe varken bir keçim saldırıya uğradı. O anda arkama dönüp bakmamıştım. Ertesi gün hayvanları tekrar otlatmaya çıkardığımda bir keçimin eksik olduğunu fark ettim. Önceki gün otlattığım yere döndüğümde ise keçimin orada parçalanmış halde olduğunu gördüm.”

“YETKİLİLERDEN ÇÖZÜM BEKLİYORUZ”

Geçtiğimiz yaz da benzer saldırılar yaşadığını belirten Bucaklı, “Keçiler sürüden azıcık ayrılsa hemen saldırıyorlar. Defalarca şikayet ettik ama bir önlem alınmadı. Bu duruma çok üzülüyoruz” diye konuştu. Bucaklı, yetkililerin soruna kalıcı bir çözüm bulmasını istediğini vurgulayarak, “Zararımız büyük. Bu işin çözülmesini istiyoruz” çağrısında bulundu.

KURT SALDIRILARI HAYVANCILIK SEKTÖRÜNÜ TEHDİT EDİYOR

Bölgedeki diğer hayvan yetiştiricileri de kurt saldırılarından şikayetçi. Artan saldırılar nedeniyle hem ekonomik kayıplar yaşandığını hem de hayvanların güvenliğinin sağlanamadığını belirten çiftçiler, yetkililerin acil önlem almasını talep ediyor. Özellikle kırsal kesimde geçimini hayvancılıkla sağlayan aileler için bu durum, ciddi bir geçim sıkıntısına yol açıyor.