Ispartalı Çoban Kurtlardan Şikayetçi: 6 Hayvan Kaybetti

ÇOBAN MUSTAFA BUCAKLI’DAN KURT SALDIRILARI İLE İLGİLİ ÇAĞRI

Isparta’nın Çünür Mahallesi’nde çobanlık yapan Mustafa Bucaklı, son dönemde artan kurt saldırıları nedeniyle sürüsüne büyük zarar geldiğini belirterek yetkilileri harekete geçmeye çağırdı. 10 yıldır hayvancılıkla uğraşan Bucaklı, yem fiyatlarındaki artışın yanı sıra kurt tehdidinin de hayvancılığı zorlaştırdığını vurguladı.

KEÇİSİNİ PARÇALANMIŞ HALDE BULDU

Bucaklı, yaşadığı son olayı şu sözlerle anlattı:

“Yaklaşık 10 yıldır bu işi yapıyorum. Ancak son 2 yıldır sürüm ciddi tehdit altında. Dağa çıktığımızda kurtlar hayvanlarımıza saldırıyor. Sürünün başından kısa bir süreliğine ayrılsak bile hemen koyun ya da keçilerimize zarar veriyorlar. Bu yıl şimdiye kadar 6 hayvanımı telef ettiler. En son 1 hafta önce, sürüyle aramda yalnızca 5-6 metre mesafe varken bir keçim saldırıya uğradı. O anda arkama dönüp bakmamıştım. Ertesi gün hayvanları tekrar otlatmaya çıkardığımda bir keçimin eksik olduğunu fark ettim. Önceki gün otlattığım yere döndüğümde ise keçimin orada parçalanmış halde olduğunu gördüm.”

YETKİLİLERDEN ACİL ÖNLEM BEKLİYOR

Geçtiğimiz yaz da benzer saldırılar yaşadığını belirten Bucaklı, “Keçiler sürüden azıcık ayrılsa hemen saldırıyorlar. Defalarca şikayet ettik ama bir önlem alınmadı. Bu duruma çok üzülüyoruz” ifadelerini kullandı. Hayvancılık yapmanın giderek zorlaştığına dikkat çeken Bucaklı, “Zararımız büyük. Bu işin çözülmesini istiyoruz” diyerek yetkililere seslendi.

ISPARTA’DA HAYVANCILIK TEHDİT ALTINDA

Bölgedeki diğer çobanların da benzer şikayetleri olduğu öğrenilirken, kurt saldırılarının hayvancılık sektörünü olumsuz etkilediği belirtiliyor. Yetkililerin bu soruna kalıcı çözüm bulması bekleniyor.