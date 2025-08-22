İspir’de Heyelan: 70 Daire Boşaltıldı

HEYELAN OLAYI YENİDEN GÜNDEME GELDİ

Erzurum’un İspir ilçesinde, daha önce benzer sorunların yaşandığı Yukarı Mahallesi’nde yeniden heyelan gerçekleşti. Zeminde meydana gelen hareketlilikle birlikte yolda derin çatlaklar oluştu.

70 DAİRE TAHLİYE EDİLDİ

Yaşanan risk nedeniyle bölgede bulunan 7 apartmandaki toplam 70 daire boşaltıldı. Bazı vatandaşlar yakınlarının yanına yerleşirken, diğerleri pansiyonlarda kalmayı tercih etti.

AFAD İNCELEME BAŞLATTI

AFAD Erzurum İl Müdürlüğü ekipleri, heyelan bölgesinde sismik inceleme çalışmalarına başladı. Çalışmalar sonucunda elde edilecek rapora dayanarak kalıcı tedbirler planlanacak.

BELEDİYE BAŞKANI’NDAN AÇIKLAMA

İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, bölgenin jeolojik açıdan sorunlu bir yapıya sahip olduğunu vurguladı. Uzman raporlarına göre üst zeminin sert, alt zeminin ise gevşek olduğunu belirten Coşkun, “Tedbir amaçlı vatandaşları geçici süreyle güvenli alanlara taşıdık” şeklinde konuştu.