İspir’de Heyelan Meydana Geldi

HEYELANIN NEDENİ VE SONUÇLARI

Erzurum’un İspir ilçesinde geçmiş yıllarda karşılaşılan benzer olayların yaşandığı Yukarı Mahallesi’nde heyelan tekrar ortaya çıktı. Zemindeki hareketlerle birlikte yolda derin çatlaklar oluştu.

DAİRELERİN TAHLİYESİ

Risk durumu nedeniyle bölgede yer alan 7 apartmandaki toplamda 70 daire tahliye edildi. Vatandaşların bir kısmı yakınlarıyla kalırken, diğerleri pansiyonlara yönlendirildi.

AFAD ÇALIŞMALARI

AFAD Erzurum İl Müdürlüğü ekipleri bölgede sismik inceleme çalışmaları başlattı. Bu incelemelerin ardından elde edilecek rapora dayanarak kalıcı tedbirler planlanacak.

BELEDİYE BAŞKANI’NIN GÖRÜŞLERİ

İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, bölgenin jeolojik yapısının sorunlu olduğuna dikkat çekiyor. Uzman raporlarına göre, üst zeminin sert, alt zeminin ise gevşek bir yapıda olduğunu belirten Coşkun, “Tedbir amaçlı vatandaşları geçici süreyle güvenli alanlara taşıdık” diyor.