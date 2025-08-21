Gündem

İspir’de Heyelan Meydana Geldi

ispir-de-heyelan-meydana-geldi

HEYELAN MEYDANA GELDİ

Erzurum’un İspir ilçesinde, daha önceden de benzer olayların yaşandığı Yukarı Mahallesi’nde yeni bir heyelan durumu ortaya çıktı. Zemin hareketliliği nedeniyle yolda derin çatlaklar belirdi.

DAİRELERİN TAHLİYESİ

Risk durumu gereği, bölgede yer alan 7 apartmanda bulunan toplam 70 daire boşaltıldı. Bölgedeki bazı vatandaşlar, yakınlarının yanına yerleşirken, diğerleri pansiyonlarda konaklama sağladı.

İNCELEME ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

AFAD Erzurum İl Müdürlüğü ekipleri, olayın meydana geldiği bölgede sismik incelemeler için çalışmalara başladı. İnceleme sonucunda elde edilen rapora bağlı olarak, kalıcı tedbirlerin planlanması hedefleniyor.

BELEDİYE BAŞKANI’NDAN AÇIKLAMA

İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, bölgenin jeolojik açıdan sorunlu olduğunu vurguladı. Uzman raporlarına dayanarak, üst zeminin sert, alt zeminin ise gevşek bir yapıda bulunduğunu aktaran Coşkun, “Tedbir amaçlı vatandaşları geçici süreyle güvenli alanlara taşıdık” diye açıkladı.

