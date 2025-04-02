İsrail-ABD Ticaretinde Gümrük Vergisi Kalkıyor

TAHÜTLERİ GENİŞLETEN YENİ KARAR

1985 yılında ABD ile imzalanan serbest ticaret anlaşması sayesinde, İsrail’e ithal edilen ABD ürünlerinin %98’i zaten vergi muafiyeti kapsamındaydı. Yeni alınan kararla, geriye kalan sınırlı sayıda ürün, özellikle gıda ve tarım kategorileri, vergi muafiyetine dahil ediliyor. İlerleyen zamanlarda ise bu uygulama tüm ürünlere yayılacak. Bu adımın, özellikle tarım ürünlerinde fiyatları düşürerek İsrail halkına ekonomik bir rahatlama sağlayacağı ifade edildi.

REKABETİ ARTIRMA HEDEFİ

Başbakan Binyamin Netanyahu, Ekonomi Bakanı Nir Barkat ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’in birlikte gerçekleştirdiği açıklamada, “Amerikan mallarına gümrük vergilerinin kaldırılması, piyasayı rekabete açmak, ekonomiyi çeşitlendirmek ve yaşam maliyetini düşürmek için attığımız bir başka adım. Bu, hem vatandaşlarımıza ekonomik fayda sağlayacak hem de İsrail-ABD ittifakını güçlendirecek” dedi. Maliye Bakanlığı verilerine göre, ABD’den yapılan ithalattan elde edilen yıllık gümrük vergisi geliri yaklaşık 42 milyon şekel (11,3 milyon dolar) seviyesinde.

STRATEJİK İŞBİRLİĞİ GÜÇLENİYOR

ABD, 2024 yılında 34 milyar dolarlık ikili ticaret hacmiyle İsrail’in en büyük ticaret ortağı ve yakın müttefiki olarak öne çıkıyor. Maliye Bakanı Smotrich’in daha önce ABD ürünlerine uygulanacak gümrük vergilerinin kaldırılmasına yönelik imzaladığı kararname, Bakan Barkat ve Tarım Bakanı Avi Dichter’in desteğiyle hayata geçirildi. Bu adım, iki ülke arasındaki 40 yıllık serbest ticaret anlaşmasını daha geniş bir çerçeveye taşıyor.