Dünya

İsrail-ABD Ticaretinde Gümrük Vergisi Kalkıyor

israil-abd-ticaretinde-gumruk-vergisi-kalkiyor

TAHÜTLERİ GENİŞLETEN YENİ KARAR

1985 yılında ABD ile imzalanan serbest ticaret anlaşması sayesinde, İsrail’e ithal edilen ABD ürünlerinin %98’i zaten vergi muafiyeti kapsamındaydı. Yeni alınan kararla, geriye kalan sınırlı sayıda ürün, özellikle gıda ve tarım kategorileri, vergi muafiyetine dahil ediliyor. İlerleyen zamanlarda ise bu uygulama tüm ürünlere yayılacak. Bu adımın, özellikle tarım ürünlerinde fiyatları düşürerek İsrail halkına ekonomik bir rahatlama sağlayacağı ifade edildi.

REKABETİ ARTIRMA HEDEFİ

Başbakan Binyamin Netanyahu, Ekonomi Bakanı Nir Barkat ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’in birlikte gerçekleştirdiği açıklamada, “Amerikan mallarına gümrük vergilerinin kaldırılması, piyasayı rekabete açmak, ekonomiyi çeşitlendirmek ve yaşam maliyetini düşürmek için attığımız bir başka adım. Bu, hem vatandaşlarımıza ekonomik fayda sağlayacak hem de İsrail-ABD ittifakını güçlendirecek” dedi. Maliye Bakanlığı verilerine göre, ABD’den yapılan ithalattan elde edilen yıllık gümrük vergisi geliri yaklaşık 42 milyon şekel (11,3 milyon dolar) seviyesinde.

STRATEJİK İŞBİRLİĞİ GÜÇLENİYOR

ABD, 2024 yılında 34 milyar dolarlık ikili ticaret hacmiyle İsrail’in en büyük ticaret ortağı ve yakın müttefiki olarak öne çıkıyor. Maliye Bakanı Smotrich’in daha önce ABD ürünlerine uygulanacak gümrük vergilerinin kaldırılmasına yönelik imzaladığı kararname, Bakan Barkat ve Tarım Bakanı Avi Dichter’in desteğiyle hayata geçirildi. Bu adım, iki ülke arasındaki 40 yıllık serbest ticaret anlaşmasını daha geniş bir çerçeveye taşıyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Kozan-Feke Yolunda Trafik Kazası: 5 Ölü, 8 Yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trajik kazada, bir aileden beş kişi yaşamını yitirirken, sekiz kişi de yaralandı.
Gündem

Bahçeli: Her Parti Türkiye Partisi Olmalı

MHP lideri Devlet Bahçeli, Türkgün gazetesindeki yazısında terörsüz bir Türkiye hedefini ön plana çıkardı ve tüm siyasi partilere ortak bir hedefle hareket etme çağrısında bulundu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.