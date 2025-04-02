İsrail ABD Ürünlerinde Vergiden Vazgeçti

Amerika İle İlişkiler Derinleşiyor

1985 yılında imzalanan serbest ticaret anlaşması ile birlikte, İsrail’e ABD’den ithal edilen malların %98’i vergi muafiyeti kapsamına alınmıştı. Yeni düzenlemeyle, gıda ve tarım gibi sınırlı sayıdaki ürünler de vergi muafiyetine dahil ediliyor. İlerleyen dönemlerde, bu uygulamanın tüm ürünlere yayılması planlanıyor. Açıklamada, bu değişikliğin özellikle tarım ürünlerinde fiyatları düşürerek İsrail halkına ekonomik rahatlama sağlayacağı ifade ediliyor.

Netanyahu: Ekonomi Değişim Sürecinde

Başbakan Binyamin Netanyahu, Ekonomi Bakanı Nir Barkat ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’in ortak bir açıklama gerçekleştirdiği toplantıda, “Amerikan mallarına gümrük vergilerinin kaldırılması, piyasayı rekabete açmak, ekonomiyi çeşitlendirmek ve yaşam maliyetini düşürmek için attığımız bir başka adım. Bu, hem vatandaşlarımıza ekonomik fayda sağlayacak hem de İsrail-ABD ittifakını güçlendirecek” diye belirtiyor. Maliye Bakanlığı verilerine göre, ABD’den ithalattan elde edilen yıllık gümrük vergisi geliri yaklaşık 42 milyon şekel (11,3 milyon dolar) civarında.

İkili Ticaret İlişkileri Güçleniyor

ABD, 2024 yılı itibarıyla 34 milyar dolarlık ikili ticaret hacmiyle İsrail’in en büyük ticaret ortağı ve yakın müttefiki olmaya devam ediyor. Maliye Bakanı Smotrich’in daha önce ABD ürünlerine yönelik gümrük vergilerinin kaldırılmasına dair imzaladığı kararname, Ekonomi Bakanı Barkat ve Tarım Bakanı Avi Dichter’in desteğiyle uygulamaya geçirildi. İsrail’in bu attığı adım, iki ülke arasındaki 40 yıllık serbest ticaret anlaşmasını daha da genişletiyor.