İsrail, ABD Ürünlerinde Vergiyi Kaldırdı

1985 YILINDAN BERİ DEVAM EDEN TİCARET İLİŞKİLERİ GÜÇLENİYOR

1985 yılında Amerika Birleşik Devletleri ile imzalanan serbest ticaret anlaşması sayesinde, İsrail’e getirilen ABD mallarının %98’i vergi muafiyeti kapsamındaydı. Yeni alınan kararla, sınırlı sayıda ürün, özellikle gıda ve tarım alanında, vergi muafiyetine dahil ediliyor. Bu uygulama ileriki dönemlerde tüm ürünlere genişletilecek. Açıklamalarda, bu adımın özellikle tarım ürünlerinin fiyatlarını düşürerek İsrail halkına ekonomik bir rahatlama sağlayacağı ifade edildi.

NETANYAHU’DAN EKONOMİK REFORMLARA YENİ ADIM

Başbakan Binyamin Netanyahu, Ekonomi Bakanı Nir Barkat ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’in ortak açıklamasında, “Amerikan mallarına uygulanan gümrük vergilerinin kaldırılması, piyasayı rekabete açmak, ekonomiyi çeşitlendirmek ve yaşam maliyetini düşürmek için attığımız bir başka adım. Bu, hem vatandaşlarımıza ekonomik fayda sağlayacak hem de İsrail-ABD ittifakını güçlendirecek” dedi. Maliye Bakanlığına göre, ABD’den yapılan ithalattan elde edilen yıllık gümrük vergisi geliri yaklaşık 42 milyon şekel (11,3 milyon dolar) seviyesinde.

TİCARET HACMİ REKOR KIRACAK

2024 yılında 34 milyar dolarlık ikili ticaret hacmiyle ABD, İsrail’in en büyük ticaret ortağı ve dostu konumunu sürdürüyor. Maliye Bakanı Smotrich’in daha önce ABD ürünlerine yönelik olarak gümrük vergilerinin kaldırılması için imzaladığı kararname, Bakan Barkat ve Tarım Bakanı Avi Dichter’in desteğiyle birlikte uygulanmaya konuldu. Bu adım, iki ülke arasındaki 40 yıllık serbest ticaret anlaşmasını daha da güçlendiriyor.