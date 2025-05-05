İsrail Askerleri, Gazze’deki Yerleşimi Bombaladı

İSRAİL, GAZZE’DEKİ MÜDAHALELERİNE DEVAM EDİYOR

İsrail, Gazze’yi bombalamaya devam ediyor. Bölgede masumları hedef alarak bir skandal olaya daha imza atan İsrail askerleri, bir cinsiyet partisinin olduğu yerleşim bölgesini bombaladı. Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde, Gazze’deki bir yerleşim alanının patlayıcılarla havaya uçurulduğu anlar yer alıyor.

MAVİ DUMANA DÖNÜŞEN ANLAR

Patlama sonrası yerleşim alanından yükselen mavi dumanla birlikte, arka planda İsrail askerlerinin kahkahaları duyuluyor. Askerlerden birinin “O bir erkek” dediği de bu görüntülerde net bir şekilde işitiliyor. Cinsiyet partisi, anne ve baba adaylarının bebeğin cinsiyetini öğrenmek amacıyla düzenledikleri bir etkinlik olarak tanımlanıyor.

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023’ten bu yana sürdürdüğü Gazze saldırıları sırasında Filistinlileri yerinden ederken onların ev ve binalarını da yıkıyor. Yıkım işlemleri için patlayıcıların yanı sıra iş makineleri de kullanılıyor. Aynı zamanda Gazze’deki çok sayıda ev, İsrail askerleri tarafından kasıtlı olarak ateşe veriliyor.

GAZZE’DEKİ YIKIM BÜYÜK BOYUTTA

İsrail bombardımanları sonucunda, başta kuzey olmak üzere Gazze Şeridi’nde büyük bir yıkım meydana geliyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre, İsrail saldırıları nedeniyle Gazze’deki konutların 160 bini tamamen yıkılırken, 276 bini büyük oranda veya kısmen hasar görüyor. Bu, Gazze’deki konutların yüzde 92’sinin ya yıkıldığı ya da hasar aldığı anlamına geliyor.