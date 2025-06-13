İsrail Barbar Saldırılar Yapmaya Devam Ediyor

İSRAİL’İN SALDIRILARI KINIYORUZ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yaptığı açıklamada “İsrail İran’a saldırarak tüm bölgeyi ateşe atan vahşi ve barbar saldırılarına bir yenisini ekledi” dedi. Çelik, bu hukuksuz saldırıyı en güçlü şekilde kınadığını vurguladı. “İsrail saldırısının hiçbir meşruiyeti ve gerekçesi olamaz” ifadesini kullanan Çelik, bu durumun bir barbarca saldırganlık olduğunu belirtti.

CUMHURBAŞKANIMIZIN UYARILARI ÖNEMLİ

Çelik, Cumhurbaşkanımızın Netanyahu hükümetinin soykırımcı eylemlerinin sonuçlarına dair uyarılarına tüm dünyadan dikkat çekilmesi gerektiğini ifade etti. Gazze meselesinde İsrail’in soykırımcı faaliyetlerine karşı yükselen uluslararası baskının dikkat çekici olduğunu belirten Çelik, “İsrail bir kere daha gözleri soykırımcı eylemlerinden uzaklaştırmak için yeni bir saldırı başlattı” şeklinde konuştu.

Çelik, ABD ile İran arasındaki müzakerelerin devam ettiği bir ortamda İsrail’in bu saldırıyı gerçekleştirmesinin, “İsrail’in tüm diplomatik çabalara düşmanca davrandığını bir kere daha gösterdiğini” belirtti. Son olarak, Çelik, “İsrail saldırganlığı tüm dünya için tehdittir. Buna karşı tüm dünya ortak somut tedbirler almalıdır” diyerek sözlerini tamamladı.