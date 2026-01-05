İsrail Başbakanı Netanyahu’dan İran’la İlgili Açıklamalar

İSRAİL’İN GÜNDEMİNDEKİ KRİTİK KONULAR

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, muhalefetin 40 imza toplayarak yaptığı çağrıyla Meclis Genel Kurulu’nda önemli açıklamalarda bulundu. Yapılan konuşmada, ABD ziyareti, ABD Başkanı Donald Trump ile kurduğu ilişkiler, Gazze’deki ateşkes durumu, İran ve ülke gündemindeki diğer konular detaylandırıldı.

NETANYAHU’DAN TRUMP’A ÖVGÜ

Netanyahu, ABD Başkanı Trump ile altıncı kez bir araya geldiğini ifade ederek, ilişkilerinin son derece iyi olduğunu ve büyük meselelerde anlaşma sağladıklarını, bununla birlikte küçük sorunlarda görüş ayrılıkları bulunduğunu belirtti. Trump’ın, Gazze’de ateşkese geçilmesi için İsrail’in şartlarını kabul ettiğini ve bu şartların Hamas’ın silahsızlandırılması ile burada bulunan son İsrailli esirin cenazesinin teslim edilmesi olduğunu aktardı.

İRAN’IN NÜKLEER PROGRAMI İDDİALARI

İran meselesinde de Netanyahu, Trump ile aynı görüşleri paylaştıklarını dile getirerek, “İran’ın nükleer ya da balistik füze programını yeniden başlatamayacak” ifadelerini kullandı. İran’ın zenginleştirilmiş uranyumu ülke dışına çıkarması gerektiğini ve bu sürecin takibinin yapılacağını belirtti. Ayrıca, Tahran’da hayat pahalılığından kaynaklanan protestolar hakkında, “İranlıların kaderini ellerine alacağı tarihi günlerde olabileceklerini” ifade etti. İran’a yönelik tehdidini de yineleyen Netanyahu, “Eğer İran kendilerine saldırırsa sonuçları ağır olacaktır” dedi.

ABD’NİN VENEZUELA POLİTİKASINA DESTEK

Netanyahu, ABD’nin Venezuela’ya karşı düzenlediği operasyon ve eski Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun alıkonması hakkında da yorum yaptı. İsrail’in, ABD’nin bu hamlesini desteklediğini ve bunun, özgürlük ve ilerlemeyi destekleyen ülkelerin saldırgan ülkelere karşı attığı bir adım olduğunu kaydetti. Netanyahu’nun konuşmasında muhalefet üyelerinden gelen müdahaleler dikkat çekti.

MUHALEFETTEN AĞIR ELEŞTİRİLER

Ana muhalefet lideri ve eski Başbakan Yair Lapid, Netanyahu’ya yanıt vererek, Haredi kesimin askerlikten muaf tutulmasının öldürülen İsrailli askerlerin ailelerini yaraladığını vurguladı. Lapid, Netanyahu hükümeti döneminde güvenliğin sağlanamadığını belirterek, geçmişteki yönetimlerinin ülkeyi çok daha sakin bir şekilde idare ettiğini ve güvenliği temin ettiklerini ifade etti. Ülkede seçimlerin yaklaştığını hatırlatarak, Ekim 2026’da planlanan seçim tarihine dikkat çekti.