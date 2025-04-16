İsrail Basını: ABD Suriye’den Çekiliyor

US KUVVETLERİNİN SURİYE’DEN ÇEKİLMESİ

İsrail basını, Washington yönetiminin önümüzdeki iki ay boyunca Suriye’den asker çekmeye başlayacağı bilgisini Tel Aviv yönetimine bildirdiğini öne sürdü. Yedioth Ahronoth gazetesi, İsrail’in ABD’nin bu askeri varlıklarını Suriye’den çekmesine engel olma çabasında bulunduğunu aktarıyor. Tel Aviv yönetimi, “Türkiye’nin yeni Suriye’de daha fazla stratejik varlık devralacağı korkusuyla” bu çekilmeyi önlemeye çalıştığı ifade edildi. ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’den asker çekme niyetini daha önce dile getirdiği hatırlatılırken, uzun süredir bu konuda planlar yapan Pentagon’un İsraillileri bilgilendirdiği öne sürüldü.

İSRAİL’İN ENDİŞELERİ

İsrailli yetkililerin “ciddi endişelerini dile getirdiği” ancak bunun ABD’nin çekilme kararını etkilemediği belirtildi. Üst düzey bir İsrailli yetkili, ABD’nin Suriye’nin kuzeyinden askerlerini çekmesinin, Türkiye ile İsrail arasındaki gerilimi artırabileceği ve Türkiye’nin “Suriye’deki daha fazla stratejik askeri noktayı kontrol etme isteğini” körükleyebileceği konusunda uyarıda bulundu. Haberde, ABD’nin Suriye’den çekilme sürecinin, Trump’ın Israel Başbakanı Binyamin Netanyahu ile gerçekleştirdiği toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında söylediklerinin İsrail güvenlik kurumlarını harekete geçirdiği ve İsrailli yetkililerin Trump’ın arabuluculuk teklifini “güven verici” bulmadığı yer aldı.

TÜRKİYE VE İSRAİL ARASINDAKİ GERİLİM

Son dönemde İsrail’in, Türkiye’nin konuşlanacağı düşünülen Humus iline bağlı Tedmur (Palmira) ilçesindeki T4 askeri üssüne düzenlediği saldırıların, ABD askerleri çekilmeden önce Türkiye’nin bu bölgeye girişini geciktirmek amacıyla gerçekleştirildiği kaydedildi. Bu saldırıların, ABD’nin çekilme süreci başlamadan önce “zamana karşı bir yarış” olarak görüldüğü belirtildi. Türkiye’nin Suriye’de, İsrail’in hareket özgürlüğünü kısıtlama ve gelecekte işgal altında tuttuğu Suriye topraklarına yönelik potansiyel bir tehdit oluşturma ihtimalinin İsrail’i kaygılandırdığı aktarıldı.