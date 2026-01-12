İsrail’de Sızıntı Soruşturması: Netanyahu’nun Özel Kalem Müdürü Gözaltında

israil-de-sizinti-sorusturmasi-netanyahu-nun-ozel-kalem-muduru-gozaltinda

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Özel Kalem Müdürü Tzachi Braverman’ın, hassas özel belgelerin yabancı medyaya sızdırılmasına yönelik yürütülen soruşturmayı “engelleme şüphesiyle” gözaltına alındığı bildirildi. İsrail’in devlet televizyonu KAN’a göre, Braverman “Lahav 433 birimi” tarafından sorgulanmak üzere gözaltına alındı. Kanal 12, polisin gözaltından önce Braverman’ın ikametinde arama yaptığını ve soruşturmanın “soruşturmayı engelleme ve güveni kötüye kullanma” suçlamaları kapsamında sürdüğünü ifade etti. Lahav 433, ciddi suçlar ve yolsuzluk vakalarında uzmanlaşmış bir polis birimi olarak biliniyor ve kamuoyunda sıklıkla ‘İsrail’in FBI’ı’ olarak adlandırılıyor.

BİLGİLER YÜZLEŞTİRME İLE DESTEKLENECEK

Soruşturma çerçevesinde daha önce tutuklanan eski Netanyahu Sözcüsü Eli Feldstein’in yeniden ifade vermesi bekleniyor. Kanal 12’nin bildirdiğine göre, Braverman ile Feldstein arasında bir yüzleştirme gerçekleştirileceği öne sürülüyor. Feldstein, 24 Aralık’ta verdiği röportajda, Braverman’ın kendisini Gazze saldırıları sırasında gizli bir toplantıya çağırdığını ve Başbakanlık Ofisi aleyhinde yürütülen bir güvenlik soruşturmasını engellemek için kendisine bir anlaşma teklif ettiğini iddia etmişti. Braverman, Netanyahu’nun ofisindeki hassas belgelerin yönetiminden sorumlu, önemli ve etkili bir isim olarak tanınıyor.

SORUŞTURMA GİZLİ BELGE SIZDIRMA ÜZERİNE

Soruşturma dosyasına göre Feldstein, 2024 yılında Gazze Şeridi’ndeki esir takası müzakereleri sırasında düzenlenen gösterilere karşı kamuoyunu etkilemek amacıyla gizli bir belgenin Alman gazetesi Bild’e sızdırılması girişiminde bulundu. Feldstein, bu gösterilerin müzakerelere zarar verdiğini ve Hamas’ı güçlendirdiğini savunmuştu.

