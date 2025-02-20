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İsrail’de Terör Gecesi Yaşandı

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İSRAİL’DE TERÖR SALDIRILARI YAŞANDI

İsrail, nihayetinde son 24 saat içerisinde iki ayrı terör saldırısıyla sarsıldı. Bat Yam şehrinde park halinde bulunan iki yolcu otobüsünde patlama meydana geldi. Olayda ölen ya da yaralanan kişi bulunmazken, olası şüpheliler üzerine araştırmalar sürüyor.

HAİNLİK Hİ KASIYOR

Öte yandan, işgal altındaki Doğu Kudüs’te, İsrail’e ait bir saldırgan, Hristiyan olarak düşündüğü bir Yahudi kadına baltayla saldırarak ağır yaraladı. İsrail polisi, bu olayın “Hristiyan ve yabancı düşmanlığı” (zenofobi) temelinde olabileceğini kaydetti. Kanal 13 televizyonunun bildirdiğine göre, görgü tanıkları saldırganın “Hristiyan” diyerek Yahudi kadına baltayla birçok kez vurduğunu belirtiliyor. 50’li yaşlarındaki kadın, Kudüs’teki Shaarei Zedek Hastanesi’ne götürülürken, durumunun ciddi olduğu ifade ediliyor. İsrail polisi, bu saldırganı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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