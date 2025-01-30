İsrail’den BM Yeşil Işık… Filistin Yardımına Tehdit

DÜZENLENEN BASIN TOPLANTISI

İsrail’in BM Daimi Temsilcisi Danny Danon, düzenlediği basın toplantısında UNRWA ile olan ilişkilerini 30 Ocak itibarıyla sonlandıracaklarını duyurdu. Ayrıca, ABD’deki Donald Trump yönetimi, Biden yönetiminin karşıt görüşlerinin aksine, İsrail’in UNRWA ofislerini kapatma kararıyla ilgili destek verdiğini belirtti.

YARI DEVLET GİBİ FAALİYETLER

UNRWA, okul işletmeciliği de dahil olmak üzere yarı devlet gibi işlev görüyor. Kuruluş, Gazze, işgal altındaki Batı Şeria, Lübnan, Ürdün ve Suriye’de Filistinli mülteciler için toplamda 58 mülteci kampı yönetiyor. 2023 yılı verilerine göre, İsrail’in saldırıları öncesinde 711 UNRWA okulunda yaklaşık 540 bin 148 öğrenci eğitim alıyordu. Bu öğrencilerin 298 bin 363’ü Gazze bölgesinde yer alıyordu.

SUNULAN HİZMETLER

2023 itibarıyla UNRWA, 141 birincil sağlık kliniği de işletiyor. Ayrıca, küçük işletmelere kredi sağlayarak çeşitli hizmetler sunuyor. UNRWA’nın bu faaliyetleri, Filistinli mültecilerin yaşam standartlarını iyileştirmeyi hedefliyor.