İsrail’den Hamas’a Yönelik Kritik Açıklama

İSRAİL HÜKÜMETİ ATEŞKESİN İKİNCİ AŞAMASINI DESTEKLİYOR

İsrail hükümeti, Gazze’deki ateşkesin ikinci aşamasına geçiş sürecinde gerekli tüm adımları atacağını fakat Hamas’ın Gazze’deki yönetime devam etmesine izin vermeyeceğini açıkladı. İsrailli Bakan Zohar, İsrail Kanal 12 televizyonuna verdiği mülakatta, ateşkesin ikinci aşamasına geçiş için büyük çaba sarf edileceğini ancak Hamas’ın yönetimini kabul etmeyeceklerini belirtti. Zohar, “Ateşkesin ikinci aşamasına geçilmesi için her şeyi yapacağız, ancak Hamas’ın Gazze’de yönetimde kalmasına asla izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRDİ?

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması, Katar’ın arabuluculuğunda 15 Ocak’ta duyurdu. Anlaşma, 19 Ocak’ta Türkiye saati ile 12.15’te yürürlüğe girdi. Üç aşamadan oluşan ateşkesin ilk aşamasında, 33 İsrailli esir ile 1900’den fazla Filistinli esir serbest bırakılacak. Hamas, ateşkesin ikinci aşaması için müzakerelerin başladığını bildirmiş olsa da, İsrail, Hamas’ın Gazze’deki yönetim yetkisini elinde bulundurmasına karşı çıktığını ve bunu kabul etmeyeceklerini vurguladı.