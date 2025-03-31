İsrail Dışişleri Bakanı’na Türkiye’den Sert Tepki

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik yaptığı skandal açıklamaya yanıt verdi. Bakanlık, “Söz konusu düzeysiz ve mesnetsiz iddialar, Netanyahu ve ortaklarının işledikleri suçların üzerini örtme çabasının bir parçasıdır” değerlendirmesinde bulundu.

tepki ile birlikte açıklama

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye’ye yönelik çarpıcı bir açıklama yaptı. Türkiye, bu skandal duruma sessiz kalmadı ve Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yayınladı. Bakanlık, “Netanyahu hükümetinin Dışişleri Bakanı tarafından yapılan küstahça açıklamayı reddediyoruz” sözleriyle Saar’a tepki gösterdi.

endişeler artmaya devam ediyor

Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, bu tutumun İsrail’in Gazze’de yürüttüğü soykırımı hızlandıracağı ve bölgedeki diğer ülkeleri istikrarsızlaştırmayı amaçlayan faaliyetlerini arttıracağı yönündeki endişelerin derinleştiği belirtildi. Bakanlık, “İsrail’in hedef aldığı masum sivillerin yanında durmaya ve onların haklarını savunmaya devam edeceğiz” vurgusunda bulundu.

ömer çelik’ten sert cevap

Ayrıca, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla İsrailli bakana karşı sert bir tepki gösterdi. Çelik, “Netanyahu’nun soykırımcı hükümetinin dışişleri bakanı Gideon Sa’ar’ın Cumhurbaşkanımıza yönelik sözleri yok hükmündedir” ifadelerini kullandı. Çelik, “Cumhurbaşkanımız insanlık cephesinin en gür sesidir. O nedenle insanlık düşmanı bu katliam şebekesi Cumhurbaşkanımızı hedef almaktadır” şeklinde sözlerini sürdürdü.