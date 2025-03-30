İsrail Dışişleri Bakanı’ndan Erdoğan’a Skandal Sözler

Dışişleri Bakanlığı’ndan Sert Açıklama

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik yaptığı skandal açıklamaya sert bir yanıt verdi. Bakanlık, “Söz konusu düzeysiz ve mesnetsiz iddialar, Netanyahu ve ortaklarının işledikleri suçların üzerini örtme çabasının bir parçasıdır” şeklinde bir ifade kullandı. İsrail Dışişleri Bakanı Saar, Türkiye’ye yönelik düşüncesini dile getirdi.

İsrail’in Tutumu Endişe Verici

Bakanlık, Saar’ın açıklamasına güçlü bir tepki göstererek Netanyahu hükümetinin Dışişleri Bakanı’nın ifadesini reddetti. Yapılan açıklamada, “Bu tutum, İsrail’in Gazze’de yürüttüğü soykırımı hızlandıracak ve bölgedeki diğer ülkeleri istikrarsızlaştırmayı amaçlayan faaliyetlerini yoğunlaştıracak” denildi. Bakanlık, bu durumun endişelerini derinleştirdiğini vurguladı.

Masum Sivillerin Haklarını Savunacağız

Ayrıca, Türkiye’nin masum sivillerin haklarını savunma konusundaki kararlılığına dikkat çekildi. Açıklamada, “İsrail’in hedef aldığı masum sivillerin yanında durmaya ve onların haklarını savunmaya devam edeceğiz” denildi. İsrailli yetkililerin propagandasının, Türkiye’nin hakikati ifade etme kararlılığını sarsamayacağı belirtildi.

Ömer Çelik’ten Tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medya üzerinden Gideon Saar’a tepki gösterdi. Çelik, “Netanyahu’nun soykırımcı hükümetinin dışişleri bakanı Gideon Sa’ar’ın Cumhurbaşkanımıza yönelik sözleri yok hükmündedir” dedi. Çelik ayrıca, Zelini Filistinlilere yönelik zulümleri ile kınayarak, “Cumhurbaşkanımız insanlık cephesinin en gür sesidir. O nedenle insanlık düşmanı bu katliam şebekesi Cumhurbaşkanımızı hedef almaktadır” ifadelerini kullandı.