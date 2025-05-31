İsrail Gazze’de Can Kaybı 54.321

SOYKIRIM DEVAM EDİYOR

Gazze’deki masum siviller, zor koşullar altında yaşam mücadelesi veriyor. Katil İsrail ordusu, bölgede katliam yapmayı sürdürüyor. Yoğun bombardımanın altında kalan Gazze Şeridi’nde, can kaybı sayısı her gün artmaya devam ediyor.

SON DURUM AÇIKLANDI

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in Gazze’deki saldırılarında meydana gelen can kayıpları ve yaralanmalara dair güncel bilgiler verildi. Son 24 saat içinde Gazze’deki hastanelere 72 ölü ve 278 yaralının ulaştığı bildirildi.

CAN KAYBI ARTIYOR

İsrail ordusunun 19 Ocak’taki ateşkesi ihlal ederek 18 Mart’tan bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda 4 bin 58 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 11 bin 729 kişinin de yaralandığı aktarıldı. 7 Ekim 2023’ten bu yana gerçekleştirilen saldırılarda ise Gazze’de hayatını kaybedenlerin sayısı 54 bin 321’e, yaralıların sayısı da 123 bin 770’e ulaştı.