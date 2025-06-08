İsrail, Gazze’de Milisleri Silahlandırıyor

İSRAİL’İN GAZZE’DEKİ MILISLERİ SİLAHLANDIRMASI

İsrail, Gazze Şeridi’nde Hamas’a karşı koyma amacıyla yerel milisleri silahlandırıyor. Yetkililerin verdiği bilgiye göre, bu girişim muhalefet partileri tarafından ulusal güvenliği tehlikeye atan bir eylem olarak eleştiriliyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Perşembe günü yaptığı açıklamada bu gizli girişimi savunarak, “iyi bir şey” olduğunu ifade etti. Sosyal medyada paylaştığı bir videoda Netanyahu, “Hamas’a karşı olan Gazze’deki bazı aşiretleri harekete geçirdiğini” ve bunu “güvenlik birimlerinin tavsiyesi üzerine yaptığını” belirtti.

MUHALEFETTEN TEPKİLER

Eski savunma bakanı ve Netanyahu’nun siyasi rakibi Avigdor Liberman, Çarşamba günü bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, İsrail’in Gazze’deki aşırılık yanlısı gruplara silah dağıttığını ve bu eylemi “tam anlamıyla delilik” olarak tanımladı. Liberman, “Gazze’de DEAŞ’ın eşdeğeri olan gruplardan söz ediyoruz” diyerek endişesini dile getirdi. Ertesi gün, İsrail Ordu Radyosu’nda, Netanyahu’nun talimatıyla Gazze’deki suç ailelerine silah sağlandığını ifade etti. “Bu silahların İsrail’e yöneltilmeyeceğini kimse garanti edemez” diyen Liberman, CNN’e konuşan bazı yetkililer tarafından da desteklenen bir uyarı gerçekleştirdi. Başbakanlık Ofisi, bu açıklamaların ardından, “İsrail, güvenlik birimlerinin tavsiyesi doğrultusunda Hamas’ı farklı yollarla yenilgiye uğratmak için harekete geçmektedir” ifadelerini kullandı.

HAMAS’TAN YANIT: KAOS YARATMAYA ÇALIŞIYORLAR

Hamas, açığa çıkan planın ciddi ve inkâr edilemez bir durumu gözler önüne serdiğini ifade etti. Gruptan yapılan açıklamada, “İsrail işgal ordusu, Gazze Şeridi’nde suç çetelerini silahlandırarak güvenliksiz bir ortam ve toplumsal kaos yaratmayı amaçlıyor” denildi. Yetkililerin sağladığı bilgiye göre, silah alan gruplardan biri Yasser Abu Shabab’ın liderliğindeki milis kuvveti. Abu Shabab, Refah’ın doğusunda belirli bir bölgeyi kontrol eden silahlı grubun başında bulunuyor ve BM araçlarının önünde AK-47 tüfeği ile poz verdiği fotoğrafları paylaşan bir isim. Her ne kadar Abu Shabab İsrail’den silah aldığını reddetse de, Hamas onu “hain” olarak nitelendiriyor. Hamas, “O suçlunun ve çetesinin inlerini, ne pahasına olursa olsun mücadeleyle bastırmaya devam edeceğimize Allah huzurunda söz veriyoruz” diyerek tepkisini dile getirdi.