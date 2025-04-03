İsrail Gazze’de Okulu Bombaladı, 25 Şehit

İSRAİL ORDUSU DAR AL-ARQAM OKULUNU VURDU

İsrail ordusu, Filistinlilerin Al-Tuffah Mahallesi’nde sığındığı Dar al-Arqam Okulu’nu saldırıları dolayısıyla hedef aldı.

ŞEHİT SAYISI ARTIYOR

Saldırıda, önceki veriler doğrultusunda kadın ve çocukların da bulunduğu en az 25 kişi yaşamını yitirdi ve yaklaşık 100 kişi yaralandı. Görgü tanıkları, okula 3 füze ile saldırı gerçekleştirildiğini bildirdi.

GAZZE’DE CAN KAYBI ARTIŞ GÖSTERİYOR

İsrail’in 18 Mart’tan bu yana Gazze Şeridi’ne yaptığı saldırılarda toplamda bin 163 kişi hayatını kaybetti ve 2 bin 735 kişi de yaralandı. İsrail’in Gazze’deki saldırılarının başlangıcı olan 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren ölü sayısı 50 bin 523’e, yaralı sayısı ise 114 bin 776’ya ulaştı.