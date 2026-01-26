İsrail Gazze’de Saldırılarını Sürdürüyor Ateşkes Anlaşmasına Rağmen

İsrail ordusu, 10 Ekim’de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen, Gazze Şeridi’ne yönelik askeri harekâtlarına ara vermeden devam ediyor.

MEZARLIK ÇEVRESİ HEDEF ALINDI

Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre, İsrail askerleri, Gazze’nin Tuffah Mahallesi’ndeki bir toplu mezarlıkta, İsrailli esir Rani Goili’ye ait olduğu ifade edilen naaşı bulmak amacıyla arama faaliyetlerini sürdürüyor. Kaynaklar, arama çalışmalarından önce bölgenin hem hava hem de karadan yoğun şekilde bombalandığını aktarıyor.

KUZEY GAZZE’DE TOPÇU ATIŞLARI

Gazze’nin kuzey bölgesinde, İsrail topçularının, Cibaliya beldesinin doğusundaki çeşitli hedeflere ateş açtığı bildiriliyor. Saldırılar sırasında İsrail helikopterlerinin de bölgede rastgele ateş açtığı dikkat çekiyor.

ORTA KESİME HAVA SALDIRILARI

Gazze Şeridi’nin orta kesiminde bulunan Ebu el-Acin çevresinde, İsrail savaş uçakları tarafından çok sayıda hava saldırısının düzenlendiği belirtiliyor. Bu hava bombardımanlarının, topçu atışlarıyla eş zamanlı olarak gerçekleştirildiği ifade ediliyor.

KASSAM TUGAYLARI’NDAN AÇIKLAMA

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, önceki gün yaptığı açıklamada, Gazze’deki en son İsrailli esirin cesedinin bulunduğu yerle ilgili bilgilerin arabulucularla paylaşıldığını duyurmuştu. Açıklamada, İsrail ordusunun, bu verilere dayanarak belirlenen noktada arama yaptığı belirtilmişti.

İSRAİL’DEN “GENİŞ ÇAPLI OPERASYON” VURGUSU

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ofisinden yapılan bir açıklamada, ordunun, Kassam Tugayları tarafından arabuluculara iletilen bilgiler doğrultusunda, Gazze’nin kuzeyindeki bir mezarlıkta son esirin kalıntılarına ulaşmak amacıyla “geniş çaplı bir operasyon” yürüttüğü ifade ediliyor.

ATEŞKES SÜRECİNDE ESİR TESLİMLERİ

Ateşkes anlaşmasının ilk aşamasının başlamasından bu yana, Filistinli gruplar tarafından 20 İsrailli esirin sağ olarak teslim edildiği, 27’sinin ise cenazesinin teslim edildiği bildiriliyor.

