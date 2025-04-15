İsrail, Gazze’de Savaş Devam Ediyor

NETANYAHU’NUN ZİYARETİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, Gazze’nin kuzeyine giderek devam eden saldırılara katılan İsrail askerlerini ziyaret ettiği bildirildi. İsrail Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklama ile Netanyahu’nun Gazze’ye yönelik saldırıların “savaş hedeflerine ulaşana kadar devam edeceğini” ifade ettiği aktarıldı.

SALDIRILARIN SÜRDÜĞÜNE DİKKAT ÇEKTİ

Netanyahu, “Burada Savunma Bakanı, komutanlar ve hem düzenli askerlerimiz hem de harika yedek askerlerimizle birlikteyim. Gazze Şeridi’nde düşmana ağır darbeler indiriyorlar ve Hamas, ardı ardına darbeler almaya devam edecek. Rehinelerimizin serbest bırakılmasında ısrarcıyız ve savaş hedeflerimizin tamamına ulaşmakta kararlıyız” sözleriyle saldırı tehdidinin sürdüğünü dile getirdi.

Ateşkes SONRASI GELİŞMELER

İsrail ordusu, 19 Ocak’ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahında şiddetli saldırılarına tekrar başladı. Ateşkesi ihlal eden İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddederek Hamas’a karşı “gittikçe artan askeri güçle” ilerleyeceğini duyurmuştu. Saldırıların yeniden başlamasından bu yana, çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olan 1563 Filistinli hayatını kaybetti, 4004 kişi ise yaralandı.