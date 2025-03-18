İsrail, Gazze’deki Ateşkes’i Yeniden Bozdu

İSRAİL ORDUSUNUN TAHLİYE TALİMATI

İsrail ordusu, Gazze’nin farklı mahallelerinde tahliye talimatı verdiğini açıkladı. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya üzerinden paylaştığı haritada Gazze’nin bölünmüş hallerini gösterdi. Özellikle Gazze Şeridi’nin kuzey kesimindeki Beyt Hanun, güneydeki Huza ve Han Yunus’taki Absan mahallelerine “şiddetli saldırılar düzenleneceği” bildirilmiş durumda.

CAN KAYBI ARTIYOR

Gazze Şeridi’ne yönelik ağır bombardımanda can kaybı 330’a yükseldi. Gazze Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yüzlerce kişinin de yaralanmış olduğu aktarıldı.

ÜST DÜZEY GENERAL ÖLDÜRÜLDÜ

Haber kaynaklarının aktardığına göre, Hamas kaynakları Gazze İçişleri Bakanlığı’nın başındaki genelinin İsrail saldırıları sırasında yaşamını yitirdiğini duyurdu.

REHİNELER KONUSU

Hamas yetkilisi İzzet el-Rişk, AFP’ye yaptığı açıklamada, “Netanyahu’nun savaşı yeniden başlatma kararı, rehineleri kurban etme ve onlara ölüm cezası verme kararıdır” dedi. Ayrıca, İsrail başbakanının çatışmaları, hükümete karşı artan tepkileri bastırmak amacıyla bir “cankurtaran simidi” olarak kullandığını vurguladı.

CEHENNEMİN KAPILARI

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Hamas’ın İsrailli esirleri serbest bırakmayı reddetmesi sebebiyle saldırıları yeniden başlattıklarını belirtti. Katz, “Hamas esirlerin tamamını serbest bırakmazsa Gazze’de cehennemin kapıları açılacak.” ifadesini kullandı ve hedeflerine ulaşana dek saldırıları sürdürmeye devam edeceklerini kaydetti.

AMERİKA’DAN ONAY

Beyaz Saray, İsrail’in saldırı planlaması öncesinde Washington’a danıştığını duyurdu. Beyaz Saray sözcüsü Karoline Leavitt, Fox News’e yaptığı açıklamada, ABD Başkanı’nın İsrail’e destek olmaktan çekinmediğini ifade etti. Sözcü, “Sadece İsrail’i değil, Amerika Birleşik Devletleri’ni de terörize etmek isteyen herkes bunun bedelini ödeyecektir. Kıyamet kopacak” diye konuştu.

İSRAİL’DEN SALDIRILAR

İsrail Başbakanlığı, Başbakan ve Savunma Bakanı’nın ordusuna Hamas’a karşı güçlü bir eylem talimatı verdiğini belirtti. İsrail savaş uçakları, ed-Derec Mahallesi’ndeki bir okul ve Tel el-Heva Mahallesi’ndeki 3 evi bombaladı. Bunun yanı sıra, savaş uçaklarının Gazze’nin orta bölgelerindeki Burec ve Nusayrat Mülteci Kamplarını da hedef aldığı bildirildi.

HAMAS’TAN CEVAP

Hamas, Netanyahu hükümetinin Gazze Şeridi’nde savunmasız sivillere karşı savaşı yeniden başlattığını duyurdu. Yapılan yazılı açıklamada, İsrail hükümetinin 19 Ocak’ta yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını ihlal ederek Gazze’ye savaş açtığı ifade edildi. “Gazze’ye ve savunmasız Filistinli halkına karşı haince saldırıların sonuçlarından sorumlu tutuyoruz” denildi.

ATESKES İHLALİ

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde kapsamlı bir hava saldırıları başlattı. Ordunun açıklamasında, Hamas’a ait hedeflerin vurulduğu bildirildi. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, “Siyasi düzeyin talimatları doğrultusunda İsrail ordusu ve İç güvenlik teşkilatı Şin-Bet, Gazze Şeridi genelinde Hamas’a bağlı hedeflere geniş çaplı bir saldırı başlattı.” ifadesini kullandı.