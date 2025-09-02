İsrail, Gazze İçin 60 Bin Yedek

GAZZE ŞERİDİ’NDEKİ HAYAT KAYIPLARI

Gazze Şeridi’ne 7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail’in düzenlediği saldırılarda yaklaşık 64 bin Filistinli hayatını kaybetti. İsrail merkezli Maariv gazetesinin aktardığı bilgilere göre, İsrail ordusu ilk aşamada 15 bin askerle oluşan beş yedek tugayı, Gazze kentini işgal hazırlıkları kapsamında göreve çağıracak. Yedek askerlerden oluşacak bu tugaylar, düzenli askerlerin Gazze kentinin işgaline yönelik gerçekleşecek saldırılara katılabilmesi için Lübnan, Suriye ve işgal altındaki Batı Şeria’ya konuşlandırılacak. Yedek askerler, üç ya da dört gün sürecek bir eğitim sürecine tabi tutulacak.

ORDUNUN HAREKETLİLİĞİ VE SALDIRILAR

Aynı haberde, İsrail ordusunun 162. Tümeni’nin Gazze kentini kuzeyden kuşatmaya başladığı, 99. Tümen’in ise gerçekleştirdiği saldırıların ardından ilerleyen günlerde Zeytun ve Sabra mahallelerine işgal girişiminde bulunacağı bilgisi veriliyor. İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, 20 Ağustos’ta yaptığı basın toplantısında Gazze kentini işgal kararının bir parçası olarak yaklaşık 60 bin yedek askere eylül başında silah altına alınmaları için celp gönderildiğini duyurmuştu.

YENİ ASKER GÖREVLENDİRMELERİ

Defrin, mevcut durumda silah altındaki 20 bin yedek askerin görev süresinin 30 ila 40 gün süreyle uzatılacağını da belirtmişti. İsrail basınında yer alan haberlere göre, Gazze kentini işgal amacına yönelik olarak silah altındaki yedek asker sayısının 130 bine ulaşacağı ifade ediliyor.