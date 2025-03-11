İsrail Gazze’ye Ateşkese Rağmen Saldırıyor

ATEŞKES ANLAŞMASI VE SÜREÇ

19 Ocak’ta İsrail ile Hamas arasında esir takası ve ateşkes anlaşması sağlandığı bildirildi. Ancak, bu anlaşmaya rağmen İsrail ordusu saldırılarına devam ediyor. Son olarak, Deyr el-Belah kentinde saldırı gerçekleştirildi.

ACI HABER GELİYOR

Sağlık kaynakları ve görgü tanıklarının verdiği bilgilere göre, İsrail ordusu Deyr el-Belah’ın güneydoğusuna ateş açtı. Bu saldırıda ağır yaralanan bir Filistinli kız çocuğu hayatını kaybetti. Sabah saatlerinden itibaren İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 7’ye yükseldi.

Ateşkesin İhlali

Tel Aviv ile Hamas arasındaki 19 Ocak tarihli ateşkese rağmen, İsrail ordusu Gazze Şeridi’nde birçok bölgeye saldırılar düzenleyerek ateşkesi sık sık ihlal ediyor. 7 Ekim 2023’ten 19 Ocak’a kadar süren dönemde, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında 61 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, bunlardan 14 bini enkaz altında kayboldu. Yaklaşık 2 milyon kişi de yerinden edildi. Hastaneler, evler ve yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı okullar da bu saldırılarda hedef alındı. Gazze’deki altyapının yüzde 88’inin yok olduğu belirtiliyor.