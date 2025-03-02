İsrail, Gazze’ye İnsani Yardımı Durdurdu

ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI SONA ERDİ

Hamas ile İsrail arasında yapılan ateşkes ve esir takası anlaşmasının ilk aşaması, 3 Şubat’ta başlaması beklenen müzakerelere geçilmeden tamamlandı. Rehine anlaşmasının ilk aşamasının bitiminin ardından, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bölgeye gelen tüm insani yardımların durdurulmasını emretti. İsrail basınına göre, bir yetkili, bu adımın Trump yönetimiyle tam koordinasyon içinde gerçekleştirildiğini belirtti.

HAMAS’TAN TEPKİ

Hamas, bu konu ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, “Netanyahu’nun insani yardımı durdurma kararı ucuz bir şantaj ve anlaşmaya darbedir.” dedi. Filistinli grup, arabulucuları, Gazze Şeridi’ne yönelik cezai tedbirleri kaldırmaları için İsrail’e baskı yapmaya çağırdı. Ayrıca, Hamas açıklamasında, Netanyahu’nun emrinin anlaşmanın 14. maddesine açıkça aykırı olduğu vurgulandı. “Bu madde, birinci aşamadaki tüm önlemlerin ikinci aşamada da devam edeceğini ve ikinci aşamanın şartları üzerinde bir anlaşmaya varılıncaya kadar müzakerelerin devamını sağlamak için her türlü çabayı göstereceklerini belirtiyor” ifadeleri de yer aldı.

İNSANİ ETKİLERİ BEKLENİYOR

Pazar günü yapılan resmi duyuru, devam eden müzakerelerde önemli bir değişimi gözler önüne seriyor. Yardımların kesilmesinin insani açıdan önemli sonuçlara yol açması bekleniyor. Bu durum, bölgenin istikrarı ve uluslararası toplumun tepkisi açısından daha geniş etkiler doğurabilir.

ABD’DEN SİLAH TESLİMATI HIZLANDIRMA ADIMI

ABD Dışişleri Bakanlığı, Marco Rubio’nun eski Başkan Joe Biden yönetiminin İsrail’e yönelik “kısmi silah ambargosu” kararını geri aldığını açıkladı. Rubio, İsrail’e yaklaşık 4 milyar dolarlık silah satışının teslimatını hızlandırmak için bir bildiri imzaladığını belirtti. Ayrıca, Başkan Donald Trump yönetimi döneminde İsrail’e yaklaşık 12 milyar dolarlık silah satışının onaylandığını ifade etti.