İsrail Gazze’ye Saldırdı: 61 Öldü

İSRAİL ORDUSU GAZZE’DE SÜRDÜRÜYOR

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin değişik bölgelerinde Filistinlilere yönelik gerçekleştirdiği saldırılara aralıksız devam ediyor. Sağlık kaynakları ve görgü tanıklarından alınan bilgilere göre, Gazze kentinin merkezindeki Vahde Caddesi’nde sivillerin toplandığı bir alana düzenlenen israilli bombardımanda 3 Filistinli hayatını kaybetti. Bunun yanı sıra kuzeydeki Şeyh Rıdvan bölgesi çevresine de bombardıman yapıldığı bildiriliyor.

KURBAN SAYISI ARTIYOR

İsrail ordusunun Gazze’nin kuzeydoğusundaki Zerka bölgesinde bir eve düzenlediği saldırıda bazı Filistinliler yaralanıyor. Ayrıca kuzeybatıda bulunan “Zikim” bölgesinde insani yardıma ihtiyacı olan 9 Filistinli, İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu yaşamını yitiriyor. İsrail güçlerinin Gazze Şeridi’nin kuzey, güney ve orta kısımlarına yönelik diğer saldırılarında da toplamda 49 Filistinli hayatını kaybediyor.