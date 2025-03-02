İsrail Gazze’ye Yardım Girişini Durdurdu

ATEŞKES ANLAŞMASININ İLK AŞAMASI SONA ERDİ

Hamas ile İsrail arasında yapılan ateşkes ve esir takası anlaşmasının ilk aşaması, 3 Şubat’ta başlaması beklenen müzakerelere geçilmeden tamamlandı. Rehine anlaşması sürecinin ilk kısmı sona erdikten sonra İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze’ye giden tüm insani yardımların durdurulması talimatını verdi. İsrail basınına göre, bu kararın Trump yönetimiyle tam koordinasyon içinde alındığı iddia ediliyor.

KARARIN HAMAS TARAFINDAN KABUL GÖRMEMESİ

Hamas, bu karara ilişkin yazılı bir açıklama yaparak, “Netanyahu’nun insani yardımı durdurma kararı ucuz bir şantaj ve anlaşmaya darbedir.” ifadesini kullandı. Filistinli grup, arabulucuları Gazze Şeridi’ne yönelik cezai tedbirlerini sona erdirmek için İsrail’e baskı yapmaya çağırdı. Açıklamada, “Bu madde, birinci aşamadaki tüm önlemlerin ikinci aşamada da devam edeceğini ve ikinci aşamanın şartları üzerinde bir anlaşmaya varılıncaya kadar müzakerelerin devamını sağlamak için her türlü çabayı göstereceklerini belirtiyor.” denildi.

Pazar günü yapılan resmi açıklama, devam eden müzakerelerde önemli bir değişimi işaret ediyor. Yardımların kesilmesinin insani açıdan önemli sonuçlar doğurması bekleniyor ve bu durum bölgedeki istikrar ve uluslararası toplumun tepkisi açısından daha geniş kapsamlı etkilere yol açabiliyor.

ABD’DEN SİLAH TESLİMATI HIZLANDIRILDI

ABD Dışişleri Bakanlığı, Marco Rubio’nun açıklamasına göre, eski Başkan Joe Biden yönetiminin İsrail’e yönelik “kısmi silah ambargosu” kararını tersine çevirdi. Rubio, İsrail’e yaklaşık 4 milyar dolarlık silah satışının teslimatını hızlandırmak için bildiri imzaladığını, ek olarak Trump yönetiminin göreve başlamasından bu yana İsrail’e yaklaşık 12 milyar dolarlık silah satışını onayladığını ifade etti.