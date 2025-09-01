İsrail, Gazze’yi İşgal İçin 60 BİN Yedek Asker Alıyor

GÜNCEL DURUM

Gazze Şeridi’ne, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana İsrail tarafından gerçekleştirilen saldırılarda yaklaşık 64 bin Filistinli hayatını kaybetti. İsrail merkezli Maariv gazetesinin aktardığına göre, İsrail ordusu ilk aşamada 15 bin askerden oluşan beş yedek tugayı Gazze kentinin işgali için göreve çağıracak. Bu tugayların yedek askerlerden oluşması, düzenli askerlerin işgal için planlanan saldırılara katılımını kolaylaştırmak amacıyla Lübnan, Suriye ve işgal altındaki Batı Şeria’ya konuşlandırılmasını sağlayacak. Yedek askerler, 3 ya da 4 günlük bir eğitime tabi tutulacak.

ASKERİ HAREKETLİLİK

Ayrıca, haberde İsrail ordusunun 162. Tümeni’nin Gazze kentini kuzeyden kuşatmaya başladığı belirtiliyor. 99. Tümen’in ise gerçekleştirdiği saldırıların ardından Zeytun ve Sabra mahallelerinin işgaline kısa süre içinde başlayacağı aktarılıyor.

YEDİK ASKER SAYISI ARTIŞI

İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, 20 Ağustos’ta yaptığı basın açıklamasında, Gazze kentinin işgali bağlamında yaklaşık 60 bin yedek askerin eylül ayı başında silah altına alınması için celp gönderildiğini bildirmişti. Defrin, mevcut durumda silah altındaki 20 bin yedek askerin görev süresinin 30 ila 40 gün uzatılması yönünde talimat verildiğini de ifade etti. İsrail basını, Gazze kentinin işgalinin başlamasıyla beraber silah altındaki yedek asker sayısının 130 bine ulaşacağına dikkat çekiyor.