İsrail Gk Başkanı, Gerekirse İran’a Saldırırız

İSRAİL’İN İRAN’A YENİ SALDIRI HAZIRLIĞI

Yedioth Ahronot gazetesinin bildirdiğine göre, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Tel Aviv’deki Glilot Üssü’nde gerçekleştirdiği askeri törende, İsrail’in İran’a yeniden saldırmaya hazır olduğunu ifade etti. Zamir’in açıklamaları, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanı Ali Laricani’nin, Beyrut’ta yaptığı bir ziyarette İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarını “yırtıcı bir hayvana dönüşmesi” şeklinde eleştirmesinin hemen ardından geldi.

İSRAİL’İN SALDIRILARI VE HAZİRAN’DAKİ ÇATIŞMA

Zamir, İsrail ordusunun İran’ı vurarak, Lübnan’da Hizbullah ve Yemen’deki İran destekli Husilere karşı operasyonlar gerçekleştirdiğini belirtti. “Gerektiğinde tekrar saldırmaya hazırız.” diyen Zamir, haziran ayında gerçekleşen 12 günlük çatışmayı ise, “varoluşsal bir tehdidi gerçek bir tehlike haline gelmeden önce ortadan kaldırmayı amaçlayan önleyici bir savaş” olarak tanımladı.

LARİCANİ’NDEN İSRAİL’E ELEŞTİRİ

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanı Laricani, Beyrut’taki temasları sırasında Lübnanlı yetkililerle bir araya geldi. Laricani, İsrail’in Lübnan’a karşı gerçekleştirdiği saldırıları eleştirerek, “İsrail bugün yırtıcı bir hayvana dönüştü ve Hizbullah bu yırtıcı hayvana karşı duruyor.” şeklinde konuştu.

İSRAİL’İN SALDIRILARIYLA BAŞLAYAN ÇATIŞMA SÜRECİ

İsrail, 13 Haziran tarihinde İran’ın nükleer tesisleri ve ordunun üst kademesini hedef alan büyük çaplı saldırılar düzenledi. Bu saldırılarda İran’ın Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve 9 nükleer bilim insanı hayatını kaybetti. İran Sağlık Bakanlığı, İsrail’in saldırılarında toplam sivil kaybın 606, yaralı sayısının ise 5,332 olduğunu bildirdi. İsrail Başbakanlık Ofisi, İran’ın misilleme saldırılarında 28 kişinin öldüğünü ve 1,272 kişinin yaralandığını belirtti. ABD, 22 Haziran’da İran’ın nükleer tesislerine yönelik saldırılar gerçekleştirdi. ABD’nin saldırısına cevaben İran 23 Haziran’da, Katar’daki El-Udeyd Hava Üssü’ne saldırı düzenledi. ABD Başkanı Donald Trump, 24 Haziran’da İran ile İsrail arasında ateşkes sağlandığını açıkladı.